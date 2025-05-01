شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان يعين "الحاج" رئيسًا جديدًا للحكومة في السودان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان قرارًا الأربعاء بتعيين دفع الله الحاج رئيسًا جديدًا للحكومة في السودان الذي تعصف به الحرب منذ أكثر من عامين.

ويخلف الحاج، الذي عمل في السلك الدبلوماسي السوداني طويلًا خلال حكم الرئيس الأسبق عمر البشير، عثمان حسين عثمان الذي ترك وحكومته الخرطوم إلى بورتسودان مع اندلاع الحرب.

الجيش يسيطر على العاصمة

ومنذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 تتخذ الحكومة السودانية مدينة بورت سودان المطلة على البحر الأحمر شرقًا مقرًا لها، بعدما سيطرت قوات الدعم السريع المتحاربة مع الجيش على العاصمة في بداية الحرب.

وبعد عملية عسكرية واسعة في وسط السودان، أعلن الجيش سيطرته على العاصمة بعد إحراز تقدم في مدن رئيسية أخرى.



وشغل الحاج سابقًا منصب سفير السودان في المملكة العربية السعودية، التي كانت أولى محطات البرهان الخارجية عقب إعلانه "تحرير" الخرطوم من الدعم السريع الشهر الماضي.

وزير خارجية جديد

كذلك، عين البرهان الأربعاء السفير عمر صديق وزيرًا للخارجية.

وكان صديق عضوًا في وفد الحكومة السودانية لمفاوضات جدة بين الجيش والدعم السريع عام 2023، وأعربت الأخيرة حينها عن رفضها لوجوده.

وخلال حكم البشير عمل صديق مندوبا للسودان لدى الأمم التحدة.