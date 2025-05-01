شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تستضيف مقر المنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف العاصمة المغربية (الرباط) مقر المنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (أفروساى).

يأتي ذلك بموجب اتفاق وقعه وزير الشئون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، والأمينة العامة للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات فى المغرب، زينب العدوى.

ويحدد الاتفاق؛ الإطار العملي للمنظمة في المغرب، والتزاماتها، وكذا الامتيازات الممنوحة لمقرها الرئيسي.

يأتي توقيع الاتفاق في أعقاب انتخاب المجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية أمينا عاما ومؤسسة مُضيفة للمقر الدائم لـ(أفروساي)، وذلك خلال الجمعية العامة للمنظمة التي عقدت في طرابلس بليبيا خلال ديسمبر 2024.

