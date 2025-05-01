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المغرب تستضيف مقر المنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

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المغرب تستضيف مقر المنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

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القاهرة - سامية سيد - تستضيف العاصمة المغربية (الرباط) مقر المنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (أفروساى).

يأتي ذلك بموجب اتفاق وقعه وزير الشئون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، والأمينة العامة للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات فى المغرب، زينب العدوى.

ويحدد الاتفاق؛ الإطار العملي للمنظمة في المغرب، والتزاماتها، وكذا الامتيازات الممنوحة لمقرها الرئيسي.

يأتي توقيع الاتفاق في أعقاب انتخاب المجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية أمينا عاما ومؤسسة مُضيفة للمقر الدائم لـ(أفروساي)، وذلك خلال الجمعية العامة للمنظمة التي عقدت في طرابلس بليبيا خلال ديسمبر 2024.
 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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