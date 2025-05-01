شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية العمانى يؤكد لنظيره الباكستانى ضرورة حل الخلافات بين الأطراف المتنازعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدى، في اتصالً هاتفي، مع إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، دعم سلطنة عُمان التام لجميع المبادرات التي تصب في تحقيق التفاهم والوفاق.

كما أكد الوزير العماني - وفقا لوكالة الأنباء العمانية - على الأهمية القصوى لخفض التصعيد والدعوة إلى حل الخلافات بين الأطراف المتنازعة عبر الحلول الدبلوماسية، وأهمية استمرار الحوار من خلال إبقاء قنوات التواصل مفتوحة.

وتناول الوزيران - خلال الاتصال - العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تعزيزها في مختلف المجالات.