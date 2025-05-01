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وزير الخارجية العمانى يؤكد لنظيره الباكستانى ضرورة حل الخلافات بين الأطراف المتنازعة

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وزير الخارجية العمانى يؤكد لنظيره الباكستانى ضرورة حل الخلافات بين الأطراف المتنازعة

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القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدى، في اتصالً هاتفي، مع إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، دعم سلطنة عُمان التام لجميع المبادرات التي تصب في تحقيق التفاهم والوفاق.

كما أكد الوزير العماني - وفقا لوكالة الأنباء العمانية - على الأهمية القصوى لخفض التصعيد والدعوة إلى حل الخلافات بين الأطراف المتنازعة عبر الحلول الدبلوماسية، وأهمية استمرار الحوار من خلال إبقاء قنوات التواصل مفتوحة.

وتناول الوزيران - خلال الاتصال - العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تعزيزها في مختلف المجالات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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