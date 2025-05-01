شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: 92% من الرضّع فى غزة محرومون من الغذاء الأساسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (أوتشا)، إن عدد الأطفال الذين يتلقون العلاج من سوء التغذية في غزة بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر، ارتفع بنسبة 80% مقارنة خلال شهر مارس الماضى.

وأشار مكتب "أوتشا" - في بيان الأربعاء - إلى أن 92% من الرضع بين 6 أشهر وسنتين، لا يحصلون مع أمهاتهم على الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية الأساسية؛ ما يعرضهم لمخاطر صحية جسيمة ستلازمهم مدى حياتهم، موضحا أن 65% من سكان قطاع غزة لا يحصلون على مياه نظيفة للشرب.