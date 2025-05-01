شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء ومصابون إثر قصف للاحتلال على بيت حانون شمال قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد عدد من الفلسطينيين، وأصيب آخرون، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي بيت حانون شمال قطاع غزة.



وذكرت مصادر طبية، مساء الأربعاء، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن المواطنة خلود النجار استشهدت متأثرة بإصابتها إثر قصف الاحتلال لمنزلها في قيزان النجار جنوب خان يونس جنوب القطاع، قبل أيام.

كما استشهدت مواطنة أخرى متأثرة بجروحها التي أصيب بها في استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لمجموعة من المواطنين داخل مقهى زيتونة بدير البلح، قبل أيام.



وأكدت مصادر طبية، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إثر الغارات الإسرائيلية المتواصلة عليه منذ فجر اليوم إلى 29 شهيدا.

وفي السياق، استهدفت مدفعية الاحتلال مناطق شرق دير البلح وسط القطاع، وقرب مفترق ميراج الشرقي شمال مدينة رفح، والمناطق الشرقية لحي الشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة، فيما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على حي المنارة جنوب شرق خان يونس.



وفي سياق متصل، أصيب مواطن (27 عاما) بعد طعنه بسكين من قبل مستعمرين، مساء اليوم الأربعاء، جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن عددا من المستعمرين هاجموا المواطنين في قرية دوما، واعتدوا على أحدهم، وقاموا بطعنه بالسكين في ظهره، ونقل إلى المركز الطبي في القرية لتلقي العلاج.



وأضافت المصادر، بأن المستعمرين قاموا بإضرام النيران في أراضي زراعية وأحرقوا أشجار الزيتون في المنطقة الغربية من القرية.

وتتعرض القرى والبلدات الفلسطينية بشكل متكرر لاعتداءات ممنهجة ينفذها المستعمرون، أبرزها إشعال النيران في الأراضي الزراعية والممتلكات، لا سيما أشجار الزيتون.

وتُنفذ هذه الاعتداءات غالبا تحت حماية جنود الاحتلال الإسرائيلي، ما يؤكد الطابع المنظم لهذه الجرائم التي تهدف إلى التضييق على المواطنين وإجبارهم على الرحيل عن أراضيهم.