شكرا لقرائتكم خبر عن النمسا والإمارات تبحثان تعميق العلاقات والتعاون مع الاتحاد الأوروبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحثت وزيرة الخارجية النمساوية بيات ماينل رايزنجر اليوم /الأربعاء/ مع وزير الصناعة الإماراتي سلطان أحمد الجابر، في فيينا تعميق العلاقات الثنائية والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والإمارات العربية المتحدة.



وذكرت وزارة الخارجية النمساوية - في بيان اليوم - أن المباحثات تطرقت الى الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط.



يشار إلى أنه في عام 2021، تم توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين النمسا والإمارات العربية المتحدة.



وبلغت صادرات النمسا من السلع إلى الإمارات أكثر من 800 مليون يورو خلال عام 2024.