الخليج اليوم .. قطر وبريطانيا تؤكدان البناء على إطار العمل المستقبلي

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أصدرت قطر وبريطانيا بياناً مشتركاً خاصاً بالحوار الاستراتيجي السنوي الثاني الذي جرى بين البلدين، وعقد في الدوحة في 27 أبريل المنصرم، إذ أكد البيان أن البلدين يطمحان إلى تعزيز الشراكة بينهما في التجارة والاستثمار والاقتصاد، والدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب، فضلاً عن مواجهة التحديات العالمية، التواصل بين الشعبين.

وذكر البيان الذي نشرته وكالة أنباء قطر بأن البلدين سيعلنان سلسلة مبادرات جديدة لتعزيز التعاون، فيما رحب البلدان بزيادة التدفقات الاستثمارية بين البلدين، إلى جانب الالتزام بشراكة متبادلة المنفعة تدعم استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر والاستراتيجية الصناعية لبريطانيا، فضلاً عن البناء على "إطار العمل المستقبلي".

فرص الاستثمار

في الوقت ذاته، أشار البيان الذي اتفق عليه البلدان بأهمية البحث عن فرص للاستثمار المشترك ودعم التنمية عبر الشراكة الاستراتيجية في دول ثالثة، فضلاً عن التشديد على أهمية اتخاذ تدابير فعّالة لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

المساعدات الإنسانية

كما أكد البيان الالتزام بتقديم المساعدات الإنسانية والتعاون الإنمائي للوصول إلى أكثر الشعوب احتياجاً وتضرراً، فيما شدد على التعاون في دعم توفير التعليم للجميع عبر شراكة موسعة.

الترحيب بخطاب النوايا

كذلك رحب البيان المشترك بالتوقيع على خطاب نوايا بشأن التعاون في مجال السلام والمصالحة وحل النزاعات، كما تطلع البلدان إلى عقد الحوار الاستراتيجي المقبل في لندن في 2026.

في المقابل، عدّت الخارجية القطرية الحوار الاستراتيجي مع بريطانيا في أعقاب زيارة الدولة التي قام بها أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى لندن في ديسمبر الماضي، ومباحثاته مع كير ستارمر رئيس الوزراء البريطانين كير ستارمر، التي أقر الطرفان فيها مسارات لتعزيز الشراكة لمعالجة التحديات العالمية والتقدم المحرز في النمو المتبادل والابتكار التكنولوجي والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر المستدام ومجال علوم الحياة والصناعات الإبداعية والتعاون الثقافي، ومتابعة تعاونهما الوثيق وتبادل المعرفة بشأن حل النزاعات.