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بورصة الدار البيضاء تُنهي تداولاتها على ارتفاع

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بورصة الدار البيضاء تُنهي تداولاتها على ارتفاع

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القاهرة - سامية سيد - أنهت بورصة الدار البيضاء جلسة تداولاتها اليوم /الأربعاء/، على وقع ارتفاع طفيف، حيث سجل مؤشرها الرئيسي (مازي)، زيادة بنسبة 0,11%؛ ليستقر عند مستوى 17.390,38 نقطة.


وسار مؤشر (MASI.20) - الذي يعكس أداء أبرز 20 شركة مدرجة في السوق - على المنوال ذاته، محققًا ارتفاعًا بنسبة 0,22% ليصل إلى 1.418,46 نقطة، فيما صعد مؤشر “MASI.ESG”، الخاص بالشركات ذات التصنيف الأفضل في معايير الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية، بنسبة 0,27% إلى 1.198,85 نقطة.


من جهته، سجل مؤشر “MASI Mid and Small Cap”، الذي يقيس أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة، أقوى نسبة نمو في الجلسة، مرتفعًا بـ0,62% ليستقر عند 1.707,26 نقطة.


وفيما يتعلق بالمؤشرات الدولية، أنهى مؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15” الجلسة على صعود بنسبة 0,27% إلى 16.679,78 نقطة، بينما ارتفع مؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو آل-ليكيد” بـ0,11% ليبلغ 14.877,69 نقطة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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