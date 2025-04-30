شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدار البيضاء تُنهي تداولاتها على ارتفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت بورصة الدار البيضاء جلسة تداولاتها اليوم /الأربعاء/، على وقع ارتفاع طفيف، حيث سجل مؤشرها الرئيسي (مازي)، زيادة بنسبة 0,11%؛ ليستقر عند مستوى 17.390,38 نقطة.



وسار مؤشر (MASI.20) - الذي يعكس أداء أبرز 20 شركة مدرجة في السوق - على المنوال ذاته، محققًا ارتفاعًا بنسبة 0,22% ليصل إلى 1.418,46 نقطة، فيما صعد مؤشر “MASI.ESG”، الخاص بالشركات ذات التصنيف الأفضل في معايير الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية، بنسبة 0,27% إلى 1.198,85 نقطة.



من جهته، سجل مؤشر “MASI Mid and Small Cap”، الذي يقيس أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة، أقوى نسبة نمو في الجلسة، مرتفعًا بـ0,62% ليستقر عند 1.707,26 نقطة.



وفيما يتعلق بالمؤشرات الدولية، أنهى مؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15” الجلسة على صعود بنسبة 0,27% إلى 16.679,78 نقطة، بينما ارتفع مؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو آل-ليكيد” بـ0,11% ليبلغ 14.877,69 نقطة.