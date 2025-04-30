شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبناني يؤكد سيطرة الجيش على معظم الجنوب و"تنظيفه" والان نبدء بالتفاصيل

تحركات دبلوماسية

الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون الأربعاء أن الجيش يسيطر على أكثر من 85% من الجنوب الذي قام بـ"تنظيفه"، في إطار تنفيذ التزاماته بالاتفاق الذي أنهى الحرب بين دولة الاحتلال وحزب الله قبل 5 أشهر.وقال عون: "في موضوع الجنوب، حصل اتفاق على وقف إطلاق النار برعاية الولايات المتحدة وفرنسا، وعلى كل من الطرفين احترام توقيعه، بالنسبة الى الجيش اللبناني، أصبح مسيطرًا على أكثر من 85% من الجنوب، ونظّف الجنوب".وأضاف: "يقوم الجيش بواجبه بدون أي مشاكل وبدون أي اعتراض"، مشيرا الى أن سبب عدم انتشار الجيش اللبناني على الحدود "هو احتلال اسرائيل لخمس نقاط" حدودية.وردّا على سؤال عن اتهام حزب الله للسلطات اللبنانية بأنها "الدولة الناعمة" بسبب عدم تحرّكها إزاء استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان منذ انتهاء الحرب، قال عون: "لدينا لغة الحرب ولغة الدبلوماسية"، مشيرا الى أن "الشعب اللبناني تعب من الحرب، لذلك، نريد الذهاب الى الخيار الدبلوماسي".وأقرّ بأن "الخيار الدبلوماسي يأخذ وقتا طويلا لكن ليس لدينا خيار"، معتبرا أن المواجهة مع إسرائيل تتطلّب "توازنا عسكريا واستراتيجيا، وهذا غير موجود".وشدّد على أن الجيش اللبناني يقوم "بجهود جبارة"، مع أن إمكاناته في العديد والعتاد محدودة.وأكّد عون أن الاتفاق يشمل "سحب السلاح على كل الأراضي اللبنانية"، وأن السلطات أعطت "الأفضلية للجنوب لنزع فتيل أي مشكلة على الحدود".