شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة ينتزع 1.488 لغمًا في اليمن خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

نزع الألغام

الدمام - شريف احمد - تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الرابع من شهر أبريل 2025، من انتزاع 1.488 لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها 3 ألغام مضادة للأفراد، و46 لغمًا مضادًا للدبابات، و1.437 ذخيرة غير منفجرة، وعبوتان ناسفتان.ونزع فريق "مسام" في محافظة عدن 3 ألغام مضادة للأفراد و1.344 ذخيرة غير منفجرة، ولغمًا واحدًا مضادًّا للدبابات في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، وفي محافظة لحج جرى نزع ذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية تبن، وذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية الوهط، و5 ذخائر غير منفجرة بمديرية المضاربة.وفي مديرية مأرب بمحافظة مأرب استطاع الفريق نزع 42 لغمًا مضادًا للدبابات وعبوتين ناسفتين، وفي مديرية عسيلان بمحافظة شبوة نزع الفريق 19 ذخيرة غير منفجرة، وفي محافظة تعز نزع الفريق 38 ذخيرة غير منفجرة بمديرية المخاء، و3 ألغام مضادة للدبابات و36 ذخيرة غير منفجرة بمديرية ذباب، وذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية المظفر، وذخيرتين غير منفجرتين بمديرية موزع.وبذلك ارتفع عدد الألغام المنزوعة خلال شهر أبريل حتى الآن إلى (4.036) لغمًا، فيما ارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن إلى (490) ألفًا و(144) لغمًا، بعد أن زُرعت عشوائيًّا في مختلف الأراضي اليمنية لحصد الأرواح البريئة من الأطفال والنساء وكبار السن، وزرع الخوف في قلوب الآمنين.