شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: 80% من أطفال غزة مصابون بالأمراض بسبب سوء التغذية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن عدد الأطفال الذين يتلقون العلاج من سوء التغذية في غزة، بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر، ارتفع بنسبة 80% مقارنة بمارس الماضي.وأشار مكتب الأمم المتحدة أن (92%) من الرضع بين (6) أشهر وسنتين، لا يحصلون مع أمهاتهم على الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية الأساسية؛ ما يعرضهم لمخاطر صحية جسيمة ستلازمهم مدى حياتهم.وأضاف أن (65%) من سكان قطاع غزة لا يحصلون على مياه نظيفة للشرب.