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الأمم المتحدة: 80% من أطفال غزة مصابون بالأمراض بسبب سوء التغذية

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واس - القدس المحتلة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن عدد الأطفال الذين يتلقون العلاج من سوء التغذية في غزة، بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر، ارتفع بنسبة 80% مقارنة بمارس الماضي.
وأشار مكتب الأمم المتحدة أن (92%) من الرضع بين (6) أشهر وسنتين، لا يحصلون مع أمهاتهم على الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية الأساسية؛ ما يعرضهم لمخاطر صحية جسيمة ستلازمهم مدى حياتهم.
الدمار يسيطر على مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة- أ ف ب

وأضاف أن (65%) من سكان قطاع غزة لا يحصلون على مياه نظيفة للشرب.
قصف مخيم للنازحين في شمال خان يونس بجنوب قطاع غزة- أ ف ب

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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