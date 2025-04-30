شكرا لقرائتكم خبر عن العاصفة الترابية في مصر.. صور الأقمار الصناعية تكشف تطورات الطقس والان نبدء بالتفاصيل

عاصفة ترابية في مصر

الدمام - شريف احمد - أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، أنه مع استمرار المتابعة للحالة الجوية تشير أخر صور الأقمار الصناعية إلى انخفاض شدة الرياح والرمال المثارة على القاهرة الكبرى وشمال البلاد.وأشارت إلى أن المنخفض الجوي يبدأ بالتحرك إلى شرق البلاد وسيناء مع تقدم الوقت، وبذلك يبدأ التحسن فى الأجواء على شمال البلاد.وأوضحت الهيئة خلال حسابها على "فيسبوك" أن شمال الصعيد مازال تحت تأثير الرمال والأتربة المثارة، ولكن تكون أقل حدة عما حدث خلال الساعات الماضيه.وتأهبت مصر لاستقبال عاصفة ترابية ضخمة، والتي تهب من المنطقة الغربية، وبالفعل شهدت أمس واحة سيوة ومناطق من الصحراء الغربية عاصفة ترابية نتيجة تأثير المنخفض الخماسيني.وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، مع تقدم ساعات النهار نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على المناطق الداخلية وشمال مصر يصاحبه تدهور في مستوى الرؤية الأفقية، وعلى بعض المناطق من شمال صعيد مصر وجنوب وشرق القاهرة الكبرى وسيناء وخليج السويس ومدن القناة .