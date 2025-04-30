شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تدين الغارة الإسرائيلية على جنوب بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت فرنسا، الغارة الإسرائيلية على جنوب بيروت /الأحد/ الماضي، داعية إسرائيل إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس والانسحاب في أسرع وقت ممكن من "النقاط الخمس" التي لا تزال محتلة على الأراضي اللبنانية.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان - في تصريح صحفي اليوم /الأربعاء/ - إن فرنسا تدين هذه الضربة الإسرائيلية على بيروت الأحد الماضي، وتُذكر أنه وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 26 نوفمبر 2024، فإن تفكيك البنى التحتية العسكرية غير المصرح بها على الأراضي اللبنانية هي مسئولية القوات المسلحة اللبنانية، التي تواصل مهمتها منذ عدة أشهر بدعم من آلية المراقبة وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل".



وتؤكد فرنسا - مجددا - أن احترام وقف إطلاق النار ملزم لجميع الأطراف دون استثناء من أجل ضمان سلامة المدنيين على جانبي الخط الأزرق (الذي يفصل بين إسرائيل ولبنان)، داعية إسرائيل إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس والانسحاب في أسرع وقت ممكن من النقاط الخمس التي لا تزال محتلة على الأراضي اللبنانية.