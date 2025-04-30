الخليج اليوم .. وزير الخارجية السعودي ونظيره القطري يرأسان اجتماع المجلس التنسيقي

الرياض - كتب موسى القحطاني -

التقى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن، في العاصمة القطرية الدوحة، وترأس الوزيران اجتماع اللجنة التنفيذية للمجلس التنسيقي بين البلدين.

وبحث الوزيران في بداية الاجتماع العلاقات الأخوية المتينة، وآليات تطويرها على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف دولياً في إطار أعمال مجلس التنسيق السعودي القطري، وسبل تعميق وتعزيز التعاون عبر المبادرات التي من شأنها الارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب.

كما استعرضت أمانة اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي القطري في الاجتماع مسيرة أعمال المجلس، ولجانه المنبثقة منه خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى المستجدات والأعمال التحضيرية لاجتماع المجلس الثامن ولجانه المنبثقة منه في الفترة الماضية، بالإضافة إلى الأعمال التحضيرية لاجتماع المجلس الثامن.

وجرى في أثناء اللقاء بحث العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك، وسبل تنميتها بما يلبي تطلعات قيادتي وشعبي البلدين، كما راجعت اللجنة مدى التقدم المحرز في أعمال اللجان المنبثقة والمبادرات التي أطلقت خلال الاجتماع السابع للمجلس الذي عقد بمدينة الدوحة بتاريخ ١٤٤٥/٥/٢١هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٥م.

وأشاد الجانبان بالتعاون والتنسيق القائم بين لجان مجلس التنسيق المنبثقة وفرق عملها، وشددا على أهمية استمرارها بهذه الوتيرة بهدف تحقيق المصالح النوعية المشتركة للبلدين الشقيقين وشعبيهما.