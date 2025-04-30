شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تُجلي سكاناً وتغلق طرقًا بعد اندلاع حرائق قرب القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اندلعت حرائق غابات كبيرة، اليوم الأربعاء، في غابة إشتاؤول بالقرب من القدس بسبب موجة حر شديدة ورياح قوية، مما أدى إلى إخلاء تجمعات سكنية وإغلاق الطرق.



وذكرت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) أن هذه هي المرة الثانية خلال أسبوع التي تؤدي الحرائق في التلال الواقعة غرب القدس إلى إجلاء السكان، كما توقفت حركة القطارات بين القدس وتل أبيب إثر الحرائق.

وأكدت خدمة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية أن الحرائق اندلعت في خمسة أماكن على الأقل في تلال القدس، مشيرةً إلى أن 63 فريقًا لمكافحة الحرائق و11 طائرة يعملون على إخماد النيران.



ولم تقع أي إصابات حتى الآن إثر الحرائق، حسبما ذكرت الصحيفة الإسرائيلية.

وأغلق الطريق السريع الرئيسي رقم 1، الذي يربط بين القدس وتل أبيب، ودعت الشرطة السكان إلى تجنب التواجد في هذه المنطقة، كما تم إغلاق الطريق رقم 3 ورقم 65 ورقم 70 ورقم 85.

يذكر أن 2471 فدانًا من الأراضي احترقوا يومي الأربعاء والخميس الماضيين في حريق عملت 100 وحدة إطفاء لمدة أكثر من 20 ساعة على السيطرة عليه.