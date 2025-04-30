شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى سوريا: فتنة صحنايا يشعلها أعداء الوطن ولا رابح منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب المفتى العام لسوريا الشيخ أسامة الرفاعى السوريين -اليوم الأربعاء- بالاتحاد أمام "الفتنة التي يشعلها أعداء الوطن والأمة"، فى تعليقه على الأحداث الجارية في أشرفية صحنايا بريف العاصمة دمشق.

وقال الرفاعى " لن يكون هناك أى رابح من وراء الفتنة"، مضيفا "أيها السوريون إياكم والفتن فالكل خاسر فيها".

وشدد على أن هذه الفتنة يشعلها أعداء الوطن الذين لا يريدون له الخير "بل تخريبه وتدميره"، مطالبا السوريين بعدم الاستماع لأصوات الفتنة، ومن لا يريد الخير للبلاد.

وأكد مفتى سوريا ضرورة حفظ سوريا من الفتنة وتجنب الثأر والانتقام، إضافة إلى "إطفاء الفتنة حقنا للدماء والأرواح".

وناشد الرفاعي في ختام كلمته الجميع بـ"التعقل والعمل على تهدئة النفوس حتى يعم الأمن".

وكان مصدر في وزارة الداخلية السورية أكد في وقت سابق مقتل 16 عنصرا من الأمن العام السوري في هجوم على مقر أمني في أشرفية صحنايا بريف دمشق.

كما عززت قوات الأمن العام السورية انتشارها في أطراف مدينة جرمانا بريف دمشق بعد اشتباكات دامية أودت بحياة 8 أشخاص.

بدوره، قال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي إن رئيس الأركان إيال زامير "أصدر تعليماته بالاستعداد لضرب أهداف للنظام في سوريا إذا لم يتوقف العنف ضد الدروز".

وفي هذا الإطار، أفادت وسائل إعلام سورية اليوم الأربعاء بسماع دوي انفجارات في العاصمة السورية وريفها عقب قصف طائرة إسرائيلية 3 "أهداف أمنية" داخل صحنايا بريف دمشق.



وكانت وزارة الداخلية السورية أعلنت -أمس الثلاثاء- عن سقوط قتلى وجرحى في اشتباكات متقطعة بين مجموعات مسلحة في حي جرمانا الذي يقطنه دروز جنوب العاصمة دمشق.