شكرا لقرائتكم خبر عن المنظمات الأهلية الفلسطينية: الوضع الإنساني في غزة حرج جدا على كافة المستويات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا أن الوضع الإنساني في قطاع غزة حرج جدا على كافة المستويات.

وقال الشوا - في تصريح لقناة "النيل" للأخبار اليوم الأربعاء - إن المجاعة بدأت تنتشر بشكل كبير جدا في غزة وهناك حالات سوء تغذية بين الأطفال.

وأضاف أننا أمام واقع خطير جدا في قطاع غزة وهو الأسوأ منذ عقود وهناك تهديد دائم لحياة المواطنين ، فضلا عن تفاقم الأوضاع الصحية و نقص المياه والمساعدات الغذائية.

وأشار الى أن هناك تسييسا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومنظومة حقوق الإنسان منذ بداية العدوان الاسرائيلي على غزة، ولولا ذلك ما كان الاحتلال الإسرائيلى سيمعن في انتهاك المعاهدات والاتفاقيات الدولية ومنظومة حقوق الإنسان.