شكرا لقرائتكم خبر عن 50 فريق إطفاء و12 طائرة للسيطرة على حرائق جبال القدس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحاول 50 فريق إطفاء متخصص و12 طائرة للسيطرة على حرائق اندلعت في غابات ومستوطنات غربي القدس، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

وتقوم السلطات بعملية إخلاء واسعة للمستوطنين في المنطقة، كما صدرت تعليمات لخمس مستوطنات قريبة للاستعداد للإخلاء، إذا تعذر السيطرة على الحرائق خلال الساعات المقبلة.

وقالت الهيئة إنه تم إخلاء كل المحميات الموجودة بالمناطق المعرضة للخطر، خاصة أن كثيرين خرجوا للمتنزهات رغم التحذيرات من تقلب الطقس، لافتة إلى أن الحرائق امتدت نحو المستوطنات في اتجاه القدس.

وحتى الآن، لم يتم إغلاق أي طرق، لكن الشرطة الإسرائيلية تعمل على توجيه حركة المرور والمستوطنين في المنطقة، فيما توفر فرق الأمن الطبي في الموقع.

وبحسب تقرير هيئة البث، تجددت الحرائق في هذه المنطقة خلال الأيام الأخيرة عدة مرات، ويعيدها البعض لعمل جنائي، فيما يعيدها مراقبون آخرون للتقلبات الجوية وارتفاع درجات الحرارة مع اشتداد الرياح في بعض المناطق.

من جانبه، أقر فريق تحقيق راجع ملابسات الحريق الواسع بأن سببه بشري وليس الطبيعة، وتمكن هذا الفريق من تحديد مصدر الحريق عند مدخل مستوطنة تاروم، حسب هيئة البث.