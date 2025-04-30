شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء لبنان: الانسحاب الإسرائيلي هو المدخل الفعلي لتعزيز سلطة الدولة وتقويتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام، إن الانسحاب الإسرائيلي هو المدخل الفعلي لتعزيز سلطة الدولة وتقويتها، إلى جانب الإجراءات التي يقوم بها لبنان لتعزيز قدرات الجيش.

وأكد سلام -خلال لقائه اليوم /الأربعاء/- رئيس لجنة الإشراف على تنفيذ آلية اتفاق ترتيبات وقف الأعمال العدائية في الجنوب الميجور جنرال جاسبير جيفيرز والرئيس الجديد للجنة الميجور جنرال مايكل ليني الذي تسلم مهامه اليوم، في حضور السفيرة الأمريكية في لبنان ليزا جونسون، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية- أن لبنان يلتزم بالاتفاق، والجيش اللبناني يواصل مهامه في توسيع الانتشار لبسط سيطرته بشكل كامل على الأراضي اللبنانية، مشددا على ضرورة التزام إسرائيل بوقف خروقها للاتفاق ووقف الاعتداءات التي تطال مختلف المناطق.

وأوضح -خلال اللقاء- ضرورة انسحابها الكامل من كل الأراضي والتلال التي تحتلها، مطالبا بضرورة إطلاق سراح الأسرى اللبنانيين.