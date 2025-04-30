شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 11 شخصا فى هجوم على مقر أمنى فى صحنايا بريف دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد التليفزيون السوري بمقتل 11 فردا من الأمن العام إثر هجوم نفذته مجموعات خارجة عن القانون على مقر أمني في أشرفية صحنايا بـ ريف دمشق.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن المكتب الإعلامي بوزارة الصحة قوله "ارتفاع عدد الشهداء إثر استهدافات المجموعات الخارجة عن القانون للمدنيين وقوات الأمن في أشرفية صحنايا إلى 11 شهيدًا إضافة إلى عدد من الإصابات".

ونقلت عن مصدر أمني قوله "قامت مجموعات خارجة عن القانون من منطقة أشرفية صحنايا بالهجوم على حاجز يتبع لإدارة الأمن العام مساء أمس، ما أسفر عن إصابة 3 عناصر إصابات متفاوتة".

وتابعت "بشكل متوازٍ، قامت مجموعات أخرى في نفس الوقت بالانتشار بين الأراضي الزراعية وإطلاق النار على آليات المدنيين وآليات إدارة الأمن العام على الطرق، ما أدى لاستشهاد 6 أشخاص وجرح آخرين".

كما أفادت بإرسال تعزيزات من إدارة الأمن العام إلى محيط أشرفية صحنايا، لضبط الأمن واعتقال المجموعات الخارجة عن القانون.

ونقلت سانا عن مصدر أمني بدمشق قوله "قواتنا بدأت عملية تمشيط واسعة في منطقة أشرفية صحنايا، بهدف إلقاء القبض على العصابات الخارجة عن القانون التي اتخذت هذه المنطقة منطلقا لعملياتها الإرهابية ضد الأهالي وقوات الأمن".

وأظهرت مشاهد من سوريا ، صباح اليوم الأربعاء، استمرار الاشتباكات العنيفة التي بدأت مساء الثلاثاء في صحنايا، في أعقاب توترات شهدها أيضًا حي جرمانا الواقع على بعد نحو 8 كيلومترات من مركز العاصمة دمشق.

وبينت المشاهد تصاعد الدخان واشتعال النيران ودوي إطلاق نار عنيف.

وأفاد التليفزيون السوري بأن اجتماعًا عُقد في مدينة جرمانا بريف دمشق، جمع ممثلين عن محافظة ريف دمشق وممثلين عن المجتمع المحلي، بهدف التوصل إلى اتفاق يعزز الأمن في المدينة.