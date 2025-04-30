شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية والعراق يدعوان الهند وباكستان إلى تجنب التصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت المملكة العربية السعودية اليوم /الأربعاء/ الهند وباكستان إلى خفض التوتر وتجنب التصعيد وحل الخلافات بالطرق الدبلوماسية، واحترام مبادئ حسن الجوار، والعمل على تحقيق الاستقرار والسلام لما فيه خير شعبيهما وشعوب المنطقة.

وأعربت المملكة -في بيان وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"- عن قلقها بشأن التوتر المتصاعد بين كلٍ من جمهورية الهند وجمهورية باكستان الإسلامية، واستمرار تبادل إطلاق النار في المناطق الحدودية.

كما دعت وزارة الخارجية العراقية، اليوم /الأربعاء/، جمهوريتي الهند وباكستان إلى ضبط النفس وتجنب أي إجراءات انتقامية قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة، مؤكدة أن الحل الدائم للخلافات بين البلدين يكمن في الحوار المباشر واللجوء إلى الوسائل الدبلوماسية.

وأشارت الوزارة، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إلى متابعتها بقلق بالغ التصعيد الأخير في العلاقات بين جمهورية الهند وجمهورية باكستان الإسلامية، على خلفية الهجوم الذي وقع في منطقة باهالغام بإقليم كشمير المتنازع عليه، مشيرة إلى دعمها في هذا الإطار الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تهدئة التوتر والحفاظ على الاستقرار.