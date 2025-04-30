وزير الخارجية العراقي يؤكد استمرار التعاون الأمني ومنع عودة نشاط عصابات داعش

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القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين/ اليوم الأربعاء/ التزام بلاده بالحفاظ على سيادته الوطنية، مشيرا إلى حرصه على استمرار التعاون الأمني، ومنع عودة نشاط عصابات داعش الإرهابية.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي خلال لقائه اليوم في إطار زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة، مع نخبة من أبرز الصحفيين والمراسلين من وسائل الإعلام الأميركية، وفقا لوكالة الأنباء العراقية"واع"، حرص الحكومة العراقية على تعزيز الشراكة مع الولايات المتحدة في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل بجد على تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز القدرات الوطنية في مجال إنتاج الطاقة، من خلال تنويع الشراكات الدولية، وتفعيل اتفاقيات جديدة مع عدد من الدول، إلى جانب الاستفادة من الخبرات العالمية في مجال الطاقة المتجددة واستثمار الغاز المصاحب".

وأشار إلى دور القوات الأميركية في العراق، يندرج ضمن مهام التدريب والدعم الاستشاري، وليس في إطار القتال، مشدداً على التزام العراق بالحفاظ على سيادته الوطنية، وحرصه على استمرار التعاون الأمني، ومنع عودة نشاط تنظيم داعش الإرهابي، مع تأكيد عدم الانخراط في أي صراعات إقليمية".



وخلال اللقاء أكد وزير الخارجية العراقي موقف العراق الثابت بما يتعلق بالأوضاع الإنسانية في قطاع غزة و الداعم لجهود التهدئة، ورفض استهداف المدنيين، مؤكداً أن الاستقرار في المنطقة لن يتحقق من دون التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

ولافت إلى سعي العراق إلى أداء دور فاعل ومتوازن في محيطه العربي والإقليمي، يستند إلى مبادئ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".