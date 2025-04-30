شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبناني يتسلم رسالة خطية من أمير دولة الكويت لزيارة البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون اليوم /الأربعاء/ رسالة خطية من أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، نقلها إليه القائم باعمال السفارة الكويتية في لبنان ياسين ماجد، وتضمنت دعوة رسمية لزيارة الكويت يومي 11 و 12 مايو المقبل.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن أمير الكويت أوضح في رسالته " انطلاقا من حرص الكويت على تعزيز العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين، وبحث سبل تطويرها على كافة الأصعدة، فإنه يسرني دعوتكم للقيام بزيارة رسمية إلى دولة الكويت خلال الفترة 11- 12 مايو 2025".

كما أعرب في رسالته عن تطلعه لتلبية الدعوة، حيث سيتيح اللقاء فرصة لاستكمال ودعم التعاون القائم مع لبنان في كل المجالات، وحول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، تحقيقا لما يخدم مصلحة البلدين و الشعبين، راجيا للجمهورية اللبنانية وشعبها الشقيق كل الرقي والازدهار، ولفخامتكم دوام التوفيق والسداد، وللعلاقات الوطيدة بين بلدينا الصديقين المزيد من التطور والنماء".