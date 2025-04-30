شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا تحذر من نفاذ الأدوية الأساسية فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من أن أكثر من نصف الأدوية الأساسية فى قطاع غزة قد نفدت أو أنها متوفرة بكميات لا تكفى لأكثر من شهر.

وقالت الوكالة الأممية إنه على الرغم من التحديات، تواصل الأونروا تقديم خدمات الرعاية الصحية لآلاف الأشخاص يوميا فى جميع أنحاء قطاع غزة.

ووفق الأمم المتحدة عدم وجود ما يكفى من الأدوية لمواكبة الاحتياجات ون معظم الأدوية التي يحتاجها الناس في غزة غير متوفرة وأوضح مركز اعلام الأمم المتحدة أن هناك سوء تغذية وندرة في الغذاء. وقد تدهور الوضع الصحي بسبب سوء التغذية. إغلاق المعابر.

و أكد العاملون الإنسانيون أن أوامر التهجير المتكررة التي أصدرتها قوات الاحتلال الإسرائيلية أجبرت العديد من العائلات على الفرار، وعطلت الوصول إلى الخدمات الأساسية، وأعاقت العمليات الإنسانية.

وأفاد شركاء الأمم المتحدة في مجال الصحة بتوقف خدمات التطعيم في 13 نقطة توزيع بسبب هذه الأوامر. وفي الأثناء، قالت منظمة اليونيسف إن الأطفال في غزة محرومون من التطعيمات الروتينية، "بسبب الأعمال العدائية المتواصلة، والتهجير القسرى، ومنع وصول المساعدات.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستسفان دوجاريك أن شركاء المنظمة أفادوا بأن الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية لا يزال محدودا للغاية بالنسبة للسكان في جميع أنحاء قطاع غزة، "ولا سيما الفئات الأكثر ضعفا".

وقال إن أكثر من 150 ألف امرأة معرضة لخطر العيش مع حالات مرضية خطيرة، مثل ارتفاع ضغط الدم أو السرطان، دون دعم طبى كاف.