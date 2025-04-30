شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: نسعى لمستقبل أفضل عبر مبادرة تمكين المرأة العربية اقتصاديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام بدولة الإمارات، "ان هناك رغبة ملحة لصناعة مستقبل أكثر إشراقًا للدول العربية ورسم مستقبل أفضل للأوطان عبر مبادرة تمكين المرأة العربية اقتصاديا.

وجددت، في كلمته أمام اجتماع رفيع المستوى لإطلاق مبادرة تمكين المرأة العربية اقتصاديا بمقر الامانة العامة اليوم الاربعاء، التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل بتوثيق كافة الإمكانيات اللازمة لإنجاح المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصاديا ليكون منصة رائدة تفتح أمام المرأه العربية آفاقا أوسع للمستقبل والإبداع والتميز وتسهم في تحقيق التنمية الشاملة بالمنطقة.

وتابعت: " نستعرض معا الرؤية والأهداف الاستراتيجية للمرصد التي وضعت لتكون بمثابة خارطة الطريق نحو تحقيق تأثير حقيقي ومستدام في واقع المرأة العربية".

وتعكس المبادرة الرؤية الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة في دعم ريادة المرأة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد، من خلال تأسيس منظومة إقليمية متكاملة تُسهم في توسيع فرص النمو والتمكين الاقتصادي للنساء في الدول العربية.

ويهدف المرصد إلى دعم صانعي القرار عبر تطوير منصة رقمية لرصد وتحليل مشاركة المرأة في الاقتصاد، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة، إلى جانب تطوير مؤشرات قياس فعالة، وتنفيذ برامج تدريبية، وتكريم النماذج الملهمة من النساء العربيات عبر جوائز تحفيزية، بما يرسخ حضور المرأة في مختلف القطاعات تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين.



