الخليج اليوم .. 49 غارة أميركية على أهداف حوثية في 6 محافظات شمال اليمن

الرياض - كتب موسى القحطاني -

في اليوم السادس والأربعين من حملة واشنطن الجوية على الحوثيين نفذ الطيران الأميركي 49 غارة على مواقع ومنصات إطلاق صواريخ ومخازن أسلحة وثكنات في 6 محافظات.

فيما أكدت وسائل إعلام حوثية تعرض العاصمة صنعاء لسلسلة غارات لم تحدد عددها أكدت مصادر العربية / الحدث أن أربع غارات طالت أهدافا حوثية في حي النهضة ومعسكر الفرقة الأولى مدرع شمال غربي مدينة صنعاء، وثلاث غارات استهدفت مقر المنطقة العسكرية المركزية في معسكر السواد جنوب العاصمة.

وشن الطيران الأميركي سلسلة غارات غير مسبوقة على مواقع وأهداف حوثية في المناطق المحيطة بالعاصمة اليمنية، منها بحسب إعلام حوثي سلسلة غارات طالت أهدافا مختلفة في مديرية بني مطر غرب صنعاء، وغارة على ثكنة حوثية في مديرية همدان شمالا.

قصف موقع فيه قيادات

وفي منطقة صرف بمديرية بني حشيش استهدفت غارة موقعا يعتقد باختباء قيادات حوثية بداخله بالإضافة إلى استهداف عتاد حربي ومنصة لإطلاق الصواريخ في موقع سري مستحدث في منطقة دار الحيد بمديرية الحصن جنوب صنعاء.

وفي محافظة الجوف شنت المقاتلات الأميركية 24 غارة، منها ست غارات طالت مخابئ أسلحة للحوثيين في مديرية برط العنان شمال غربي المحافظة، وفي ساعة متأخرة من الليلة شنت أعنف موجة قصف حيث استهدفت بـ18 غارة مواقع وتحصينات لإخفاء منصات إطلاق الصواريخ في مديريتي الخلق والغيل والمجمع الحكومي.

كذلك أفادت مصادر محلية للعربية / الحدث أن موجة القصف العنيفة أتت بعد رصد إطلاق الحوثيين صاروخا من منطقة الغيل غرب الجوف باتجاه البحر.

سقوط صاروخ دفاع جوي

وفي منطقة أرحب شمال صنعاء أفادت مصادر عسكرية يمنية بسقوط صاروخ دفاع جوي في مزرعة قريبة من إحدى القرى وتسبب انفجاره بأضرار مختلفة بعدد من المنازل وإثارة الهلع والخوف في أوساط السكان.

المصادر أكدت أن الصاروخ أطلقته ميليشيات الحوثي من موقع لها في أحد المعسكرات بمديرية بني حشيش باتجاه إحدى المقاتلات الأميركية.

وفي محافظة صعدة تجدد القصف على مواقع وتحصينات للحوثيين بأربع غارات في مديرية سحار.

كما استهدفت أربع غارات مواقع ومخابئ أسلحة للحوثيين في معسكر ماس بمديرية مجزر شمال محافظة مأرب.

وطال القصف منصة لإطلاق الصواريخ في معسكر السوادية بمحافظة البيضاء وسط اليمن، واستهدفت غارة واحدة شبكة اتصالات في إحدى ضواحي مدينة المحويت شمال غربي اليمن.

بريطانيا: قصفنا مع أميركا وحدة لإنتاج المسيّرات

في موازاة ذلك، قالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان لها يوم الأربعاء إن قوات بريطانية وأميركية شاركت في عملية عسكرية مشتركة في اليمن، الثلاثاء.

وذكر البيان أن الغارة نُفذت بعد حلول الظلام، عندما قل احتمال وجود مدنيين في المنطقة، مضيفا أن طائراتها عادت بسلام.

عملية عسكرية ضد الحوثيين

يذكر أنه منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إثر الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023، شن الحوثيون عشرات الهجمات ضد سفن في البحر الأحمر يقولون إنها على ارتباط بإسرائيل.

فيما أطلقت الولايات المتحدة منذ 15 مارس 2025 عملية عسكرية ضد الحوثيين في اليمن لوقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.