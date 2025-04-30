الخليج اليوم .. وزير الخارجية السعودي يبحث مع نائب الرئيس الفلسطيني أوضاع فلسطين

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بحث وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في اتصال هاتفي مع نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ المستجدات على الساحة الفلسطينية، وسبل تعزيز العمل المشترك لدعم القضية الفلسطينية، ومصالح الشعب الفلسطيني، كما ذكرت الخارجية السعودية.

وشدد مجلس الوزراء السعودي اليوم على أن أمن منطقة الشرق الأوسط يتطلب الإسراع في إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، فضلاً عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

في الأثناء، أكد ممثل السعودية أمام محكمة العدل الدولية السفير محمد الناصر في لاهاي، على أن إسرائيل حولت قطاع غزة إلى كومة من الركام، مشدداً على ألا شيء يمكن أن يبرر انتهاكاتها في القطاع المحاصر.

وشدد على أن إسرائيل تواصل تجاهل الأوامر الصادرة عن المحكمة وتضاعف انتهاكاتها، لافتاً إلى أهمية رأي محكمة العدل في إلزام تل أبيب على إدخال المساعدات.

كما لفت إلى أن إسرائيل تسببت في أوضاع غير إنسانية في قطاع غزة، إذ قتلت أكثر من 200 موظف في الأونروا وهاجمت مقرات الوكالة ومخازنها.