شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اجتماع لمندوبى الجامعة العربية لمناقشة إطلاق المرصد العربى لتنمية المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق اليوم الأربعاء اجتماعًا رفيع المستوى على مستوى المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025، لمناقشة خطة الانطلاق الرسمية للمرصد العربي لتنمية المرأة اقتصاديا.

ويأتى هذا الاجتماع فى إطار دعم العمل العربي المشترك وتعزيز دور المرأة في تحقيق التنمية المستدامة، حيث تعمل جامعة الدول العربية، بمشاركة فاعلة من الدول الأعضاء، على تفعيل الآليات الإقليمية التي تدعم التمكين الاقتصادي للمرأة. وتعكس هذه المبادرة التزامًا جماعيًا بتعزيز دور المرأة في الاقتصاد العربي، من خلال مبادرات نوعية تُسهم في معالجة التحديات البنيوية، وتُرسّخ منظومات مستدامة تُعزّز مشاركة النساء في مسارات التنمية، بما يتوافق مع أولويات الأجندة التنموية العربية (2023-2028) وأهداف التنمية المستدامة 2030.

وتعكس المبادرة الرؤية الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة في دعم ريادة المرأة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد، من خلال تأسيس منظومة إقليمية متكاملة تُسهم في توسيع فرص النمو والتمكين الاقتصادي للنساء في الدول العربية.

وتشارك في الاجتماع نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام بدولة الإمارات.

ويهدف المرصد إلى دعم صانعي القرار عبر تطوير منصة رقمية لرصد وتحليل مشاركة المرأة في الاقتصاد، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة، إلى جانب تطوير مؤشرات قياس فعالة، وتنفيذ برامج تدريبية، وتكريم النماذج الملهمة من النساء العربيات عبر جوائز تحفيزية، بما يرسخ حضور المرأة في مختلف القطاعات تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين. وسيتناول الاجتماع استعراضًا تعريفيًا بمنظومة المرصد وخدماته الرقمية، ومناقشة التوجهات الاستراتيجية، ومقترحات الاستدامة والتوسع، وإطار الحوكمة وفقًا للتصور المقدم من دولة الامارات العربية المتحدة.