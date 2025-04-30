شكرا لقرائتكم خبر عن تعبئة للإطفاء وطائرات إضافية لإخماد حرائق فى القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت القناة 12 الإسرائيلية، إنه تم إعلان التعبئة لطواقم الإطفاء والدفع بطائرات إضافية لإخماد الحرائق في جبال القدس.

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت أفادت قبيل ذلك بإجلاء سكان نفيه شالوم بعد اندلاع حرائق واسعة في جبال القدس.

وكانت قد أخلت الشرطة الإسرائيلية عدة بلدات قريبة من القدس مع تمدد حرائق غابات بسرعة فى المنطقة، مما دفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى النظر فى طلب مساعدات دولية لمجابهة هذه الحرائق.

وقالت الشرطة ووسائل إعلام إسرائيلية إنه تم إخلاء بلدات تقع على بعد نحو 20 كيلومترا غرب القدس، فى حين سارعت فرق الإطفاء لاحتواء الحرائق.

وذكرت القناة 12 العبرية أن 3 رجال إطفاء أصيبوا أثناء مشاركتهم فى إخماد النيران المشتعلة فى جبال القدس، فى حين أعلنت الحكومة الإسرائيلية التعبئة العامة لجميع عناصر الإطفاء.

وأعلنت الشرطة عبر موقع "إكس" إجلاء سكان بلدات واقعة بين مدينتى بيت مئير إشتاؤول ومسيلات تسيون، بينما توقفت حركة القطارات ببعض المناطق.