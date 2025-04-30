شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 19 فلسطينيًا بجروح إثر غارات إسرائيلية في قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 19 شخصًا وإصابة آخرين بجروح، اليوم /الأربعاء/، في سلسلة غارات شنها الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة.

و أفادت الوزارة -في بيان وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- بأن 12 فلسطينيًا استشهدوا في قصف الاحتلال ثلاثة منازل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، واستشهد 6 آخرين في قصف منزل، و3 آخرين إثر قصف منزل آخر، إضافة لثلاثة آخرين هم الأب والأم وطفلهما في منطقة السوارحة، كما استشهد 3 مواطنين آخرين بينهم طفلتان جراء قصف الاحتلال منزلا في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وأشارت الوزارة إلى أن صيادا استشهد إثر إطلاق النار عليه من قبل زوارق الاحتلال الحربية على شاطئ بحر مدينة غزة، فيما استشهد مواطن في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس جراء قصف الاحتلال لمنزل يؤوي نازحين، كما استشهد آخر من ذوي الإعاقة إثر قصف الاحتلال لمنزل في حي الزيتون بمدينة غزة، فيما استشهد مواطن متأثرا بجروح أصيب في مخيم البريج.