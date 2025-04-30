شكرا لقرائتكم خبر عن جنوب افريقيا تدعو العدل الدولية لاتخاذ موقف حاسم تجاه فظائع إسرائيل فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

دعت جنوب إفريقيا محكمة العدل الدولية إلى اتخاذ موقف حاسم تجاه فظائع إسرائيل في قطاع غزة، مؤكدة أنها صعّدت حملتها القانونية ضد إسرائيل، متهمة إياها بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال المدير العام لوزارة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب إفريقيا زين دانجور، في كلمته أمام المحكمة في لاهاي، إن غزة أصبحت ميدان قتل، مشيرًا إلى تقارير أممية عن مجاعة من صنع الإنسان وانهيار كامل للمساعدات الإنسانية، وفقا لموقع أفريكا ريبورت.

وأكد أن الحصار الإسرائيلي على غزة ومنع دخول الغذاء والمياه والدواء، تم عن قصد، مستشهدًا بتصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي تفيد بعدم السماح بدخول المساعدات.

من جهتها، قالت نوكوكانيا جيلي المستشارة القانونية للرئيس سيريل رامافوزا "إن إسرائيل انتهكت التزاماتها كقوة محتلة، من خلال فرض إجراءات تؤدي فعليًا إلى ضم الأراضي ومنع الإغاثة الإنسانية"، مشيرة إلى أن ضرب مؤسسات الصحة والتعليم والإدارة الفلسطينية يهدف إلى منع قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.

وتأتي مرافعة جنوب إفريقيا في سياق إجراءات بدأت بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على رأي استشاري بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية، كما تأتي بعد دعوى سابقة رفعتها بريتوريا في ديسمبر 2023 تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.

ودعت جنوب إفريقيا محكمة العدل الدولية إلى عدم تجاهل الانتهاكات الإسرائيلية، محذرة من أن التغاضي عنها "يكافئ قمع الأدلة" ويكرس "الإفلات من العقاب".

ومن المتوقع أن تختتم جلسات الاستماع، التي يشارك فيها نحو 40 دولة، يوم الجمعة المقبلة، في حين لا تملك المحكمة سلطة إلزامية، إلا أن قراراتها الاستشارية تُعد ذات أثر قانوني وأخلاقي كبير على المستوى الدولي.