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الجامعة العربية والسويد تستعرضان التحديات الراهنة على الساحة الدولية

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الجامعة العربية والسويد تستعرضان التحديات الراهنة على الساحة الدولية

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القاهرة - سامية سيد - استعرض السفير خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد للشؤون السياسية الدولية بالجامعة العربية اليوم الاربعاء مع ميكائيل ليندفال، وكيل الوزارة للشؤون الدولية لمملكة السويد، التحديات الراهنة على الساحة الدولية.

جاء ذلك خلال استقبال السفير منزلاوي لوكيل الوزارة للشؤون الدولية لمملكة السويد، حيث تم خلال اللقاء، تبادل الجانبان وجهات النظر حول مجموعة من القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.


كما استعرض الطرفان سبل تعزيز آليات التعاون القائمة بين الأمانة العامة ومملكة السويد، بما يساهم في الدفع قُدماً نحو آفاق أرحب من التعاون المُثمر.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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