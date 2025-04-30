شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية والسويد تستعرضان التحديات الراهنة على الساحة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض السفير خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد للشؤون السياسية الدولية بالجامعة العربية اليوم الاربعاء مع ميكائيل ليندفال، وكيل الوزارة للشؤون الدولية لمملكة السويد، التحديات الراهنة على الساحة الدولية.

جاء ذلك خلال استقبال السفير منزلاوي لوكيل الوزارة للشؤون الدولية لمملكة السويد، حيث تم خلال اللقاء، تبادل الجانبان وجهات النظر حول مجموعة من القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.



كما استعرض الطرفان سبل تعزيز آليات التعاون القائمة بين الأمانة العامة ومملكة السويد، بما يساهم في الدفع قُدماً نحو آفاق أرحب من التعاون المُثمر.