شكرا لقرائتكم خبر عن غارة جوية بريطانية - أمريكية تستهدف منشأة حوثية جنوب صنعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع البريطانية اليوم /الأربعاء/ أن سلاح الجو الملكي شارك في عملية جوية مشتركة مع القوات الأمريكية استهدفت منشأة عسكرية تابعة للحوثيين في اليمن، وذلك في إطار الرد على هجمات الجماعة المتكررة ضد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية - في بيان، حسبما نشرت الحكومة البريطانية - إن الضربة الجوية جاءت بعد تحليل استخباراتي دقيق حدّد مجموعة من المباني تقع على بُعد نحو 15 ميلاً جنوب العاصمة اليمنية صنعاء، تُستخدم في تصنيع طائرات مسيّرة من النوع الذي استُخدم في مهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وقال البيان إن مقاتلات بريطانية، مدعومة بطائرات تزويد بالوقود من طراز "فوييجر"، قصفت تلك المباني باستخدام قنابل موجهة، وذلك بعد "تخطيط دقيق لضمان تقليل المخاطر على المدنيين والبنية التحتية غير العسكرية".

وأكدت وزارة الدفاع البريطانية أن الغارة نُفذت ليلاً كإجراء احترازي إضافي للحد من احتمالية وجود مدنيين في الموقع، مشيرة إلى أن جميع الطائرات المشاركة عادت إلى قواعدها بسلام.