شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبناني: الجيش يقوم بمهامه كاملة في الجنوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، اليوم /الأربعاء/، أن الجيش اللبناني يقوم بمهامه كاملة في الجنوب، ولا سيّما في منطقة جنوب الليطاني، حيث يواصل عملية مصادرة الأسلحة والذخائر، وإزالة المظاهر المسلحة.

وشدد خلال لقائه رئيس لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، على "ضرورة تفعيل عمل لجنة المراقبة، ومواصلة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها، والانسحاب من التلال الخمس التي تحتلّها، وإعادة الأسرى اللبنانيين".