شكرا لقرائتكم خبر عن الأمريكى مايكل جي ليني يتسلم رسميا رئاسة لجنة وقف النار بين لبنان وإسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم الأمريكي مايكل جي ليني رسميا رئاسة لجنة وقف النار بين لبنان وإسرائيل، حسبما أفاد موقع العربية فى شريط عاجل.

وكان قد أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نواف سلام أن “الاعتداء على الضاحية الجنوبية، والاعتداءات الإسرائيلية الأخرى، تشكّل خرقًا لترتيبات وقف الأعمال العدائية”، معتبرًا أن “تفعيل آلية المراقبة أمر مطلوب لوقف هذه الاعتداءات”.

وأشار إلى أن “لبنان يريد وضع حدّ لكل هذه الانتهاكات، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمسة ولكل الأراضي اللبنانية”.

وأضاف الرئيس سلام، خلال استقباله وفدًا من نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي أنه “إذا لم تنسحب إسرائيل بالكامل، فإن ذلك سيهدد الاستقرار”، مؤكدًا أن “لبنان ملتزم بالاتفاق، وعلى الجانب الإسرائيلي أن يلتزم بدوره، ويهمنا بقاء الموقفين الأميركي والفرنسي إلى جانب لبنان لتحقيق ذلك.