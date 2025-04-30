شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة الأمير ناصر بن فهد بن عبد الله بن سعود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الديوان الملكي السعودى وفاة الأمير ناصر بن فهد بن عبدالله بن سعود بن فرحان آل سعود، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، بعد حياة حافلة بالعطاء.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، من المقرر أن تُقام صلاة الجنازة على الفقيد اليوم الأربعاء بعد صلاة العصر، وذلك في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض، بحضور أفراد الأسرة المالكة والمواطنين لتوديع الراحل والدعاء له.

وسأل الديوان الملكي المولى عزّ وجل أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته، ويجزيه خير الجزاء على ما قدمه، مؤكدًا أن 'إنّا لله وإنّا إليه راجعون'.