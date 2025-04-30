شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين وباكستان تبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية البحريني، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى، في اتصال هاتفي، مع محمد إسحاق دار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية باكستان، علاقات التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وذكرت وكالة أنباء البحرين، الثلاثاء، أن المباحثات تناولت أيضا تبادل وجهات النظر إزاء مستجدات الأوضاع الإقليمية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.