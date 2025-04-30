شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تدعو إلى العودة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتحقيق حل الدولتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا وزير شؤون إفريقيا والأمم المتحدة في بريطانيا كولينز أوف هايبارى الثلاثاء إلى العودة إلى وقف إطلاق النار في غزة لإنهاء إراقة الدماء.

وقال الوزير البريطاني -في كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي - إنه منذ يوم 7 أكتوبر 2023 واجه الفلسطينيون موتا ودمارا لا هوادة فيهما، وينبغي العودة إلى وقف إطلاق النار، بحسب بيان نشرته الحكومة البريطانية.

وأعرب كولينز عن قلقه إزاء إعلان برنامج الغذاء العالمى الجمعة نفاد مخزونه الغذائى فى غزة، وقال "من غير المقبول أن تمنع إسرائيل دخول الدعم الإنساني إلى غزة لما يقرب من شهرين، مما يعني أن المدنيين الفلسطينيين ومن بينهم الأطفال يواجهون الجوع والمرض والموت".

كما أدان الوزير البريطاني الهجمات الإسرائيلية الأخيرة التي تسببت في مقتل عاملين في الهلال الأحمر الفلسطينى وقصف مجمع للأمم المتحدة في 19 مارس، إذ اعترفت إسرائيل بأن إحدى دباباتها هي السبب في ذلك، على الرغم من أن المجمع معروف لدى الجيش الإسرائيلي بأنه منشأة إنسانية تابعة للأمم المتحدة، وقال "يجب أن يتمكن موظفو الأمم المتحدة وغيرهم من تقديم المساعدة المنقذة للحياة بأمان، وبما يتماشى مع المبادئ الإنسانية".

وحث كولينز إسرائيل على ضمان إصدار بيانات علنية دقيقة حول هذه الحوادث الخطيرة، وإجراء تحقيقات شاملة وشفافة بشأنها ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأكد أن بريطانيا تؤمن بأنه لا يمكن تحقيق السلام والأمن الدائمين إلا من خلال حل الدولتين، وقال "علينا البناء على الخطة العربية لمستقبل غزة، ووضع خطط أمنية وحوكمة موثوقة ومقبولة لدى كل من الإسرائيليين والفلسطينيين، وعلينا بناء قدرات السلطة الفلسطينية التي ستكون محورية لدولة مستقبلية".

وأشار الوزير البريطاني إلى أنه من الممكن أن يكون هناك مستقبل أفضل في الشرق الأوسط، وقال "لتحقيق ذلك يجب علينا العودة إلى وقف إطلاق النار في غزة، وإعادة الاستثمار في الجهود المبذولة لتحقيق حل الدولتين".