شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السورى يؤكد رفض التدخل الأجنبى ومخططات التقسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية والمغتربين السورى أسعد الشيبانى في كلمته أمام مجلس الأمن رفض الشعب السورى للتدخل الأجنبى ومخططات التقسيم وضرورة رفع العقوبات المفروضة على سوريا.

وطالب الوزير الشيباني، وفقا لوكالة الأنباء السورية(سانا)، الثلاثاء، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه العدوان الإسرائيلى على سوريا، ووقف فوري لإطلاق النار فى قطاع غزة وضمان دخول المساعدات للفلسطينيين بلا عوائق.