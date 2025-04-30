شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودى يبحث مع نائب الرئيس الفلسطينى مستجدات الأوضاع الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في اتصال هاتفي، الثلاثاء، بنائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية نائب رئيس دولة فلسطين السيد حسين الشيخ، العلاقات الثنائية.

كما بحث الجانبان، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، والمستجدات على الساحة الفلسطينية، وسبل تعزيز العمل المشترك لدعم القضية الفلسطينية، ومصالح الشعب الفلسطيني الشقيق.

وهنّأ وزير الخارجية السعودي، حسين الشيخ بتوليه منصبه الجديد، متمنيًا لهُ التوفيق في مهامه.