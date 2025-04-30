شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأردنى يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الأردني عن إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة محملة بواسطة طائرة مسيّرة (درون).

وقال مصدر عسكري بالقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، في بيان، إن المنطقة العسكرية الجنوبية أحبطت، الثلاثاء، على واجهتها الغربية، ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تهريب مواد مخدرة محملة بوساطة طائرة مسيّرة (درون).

وأضاف أن "قوات حرس الحدود بالمنطقة العسكرية الجنوبية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت طائرة مسيرة حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، حيث تم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية"، مبينا أنه جرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة تسخر كل الإمكانات للتصدي لمثل هذه العمليات ومنع عمليات التسلل والتهريب للحفاظ على أمن الأردن واستقرارها.