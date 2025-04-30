شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: قطاع غزة يعانى وضعا كارثيا يزداد سوءًا كل يوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت أولجا شريفكو، المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في غزة، أن قطاع غزة يشهد وضعًا كارثيًا، وكل يوم يزداد سوءا منذ انهيار وقف إطلاق النار، وهم يعانون العديد من المشاكل بسبب غلق المعابر منذ مارس الماضي.

وقالت شريفكو، في مداخلة مع قناة (النيل للأخبار) الثلاثاء، إن الإمداد متوقف عن الدخول ما جعل الوضع سيئا للغاية، مشيرة إلى أن الأشخاص في غزة لا يصل إليها الغذاء بعد نفاده.

وأشارت إلى أنه تم إغلاق الكثير من المخابز، فضلا عن مواجهة برنامج الغذاء العالمي العديد من المشاكل في تنفيذ عملياته في غزة، مضيفة أنه لا يوجد أي شئ لمساعدة المواطنين.

ولفتت إلى صعوبة التحرك في 70% من قطاع غزة، بالإضافة إلى النزوح القسري للمواطنين بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية وأيضا غلق هذه المناطق ووصفها بأنها غير مسموح لهم بالوصول إليها، خاصة في شمال غزة.

وأوضحت أن عمليات الزراعة في قطاع غزة شبه معدومة، كما أن المزارعين يواجهون مخاطر كبيرة تهدد حياتهم، مناشدة المجتمع الدولي بضرورة وقف فوري لسفك الدماء في غزة.