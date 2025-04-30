شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم ساحة الحرم الإبراهيمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت أعداد كبيرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، ساحة الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ أن قوات الاحتلال اقتحمت ساحة الحرم وعززت من تواجدها في محيطه وأحياء البلدة القديمة، وكثفت من حواجزها العسكرية لتوفير الحماية للمستوطنين الذين يخططون لاقتحام الحرم وأروقته اليوم الأربعاء بحجة "الأعياد اليهودية".

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة /بيتا/، وقرية /بيت دجن/، بمحافظة نابلس، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت /بيتا/ و/بيت دجن/، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا عند حاجز /دير شرف/ العسكري، غربي نابلس، دون أن تعرف هويته بعد.

في سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية /قريوت/، جنوبي نابلس، وأطلقت قنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا من قرية /دير أبو ضعيف/، شرقي جنين.

وأفاد نادي الأسير في جنين، بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابا يدعى محمود ياسر أبو زهرة، أثناء مروره عبر حاجز عسكري قرب مدينة نابلس.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم، مواطنين اثنين، واستولت على "حفار" بمسافر يطا، جنوب الخليل.

