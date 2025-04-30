شكرا لقرائتكم خبر عن قصة طفل دمنهور.. حالة واقعية من مسلسل "لام شمسية" تثير الجدل في مصر والان نبدء بالتفاصيل

قضية طفل دمنهور

الدمام - شريف احمد - حالة من الجدل مستمرة في المجتمع المصري، بعد انتشار واقعة اتهام أحد المسؤولين في مدرسة خاصة للغات بمدينة دمنهور، والذي قارب على الثمانين من عمره بهتك عرض طفل صغير.وسادت موجة من الغضب الشديد بين الأهالي على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في محافظة البحيرة المصرية، إذ أعرب مواطنين عن خوفهم من تكرار الحادث مع أبنائهم، مع ربطها بمسلسل "لام شمسية" الذي أثار الجدل مؤخرًا.القضية الشهيرة إعلاميًا بـ"طالب مدرسة دمنهور" شهدت تطورًا جديدًا، فقد كلفت رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة بمصر، الدكتورة سحر السنباطي، محاميين لحضور أولى جلسات محاكمة المتهم، والتي ستبدأ غدًا الأربعاء.يذكر أن المحامي العام لنيابات وسط دمنهور الكلية المستشار محمد الحسيني، قد قرر إحالة المتهم لمحكمة جنايات دمنهور، بتهمة هتك عرض "الطفل ي.م.ع" 6 سنوات، على النحو المبين بأوراق القضية.القضية قيدت برقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور، بتهمة هتك عرض طفل بغير قوة أو تهديد.وينتظر المتهم "ص. ك" صاحب الـ 79 عامًا، وهو مراقب مالي بإحدى المدارس الشهيرة في البحيرة، مواجهة تهمة هتك عرض طفل في مرحلة الحضانة بذات المدرسة.