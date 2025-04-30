إريك ترامب: الخليج يزدهر اقتصادياً اعتماداً على قوة أميركا

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من دبي: أكد إريك ترامب نجل الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن منطقة الخليج تعتمد على الولايات المتحدة القوية، وأن المنطقة بأكملها تريد الأمن لتتمكن الاقتصادات المحلية من الازدهار.

وقال إريك خلال وجوده في دبي بصفته أحد المسؤولين التنفيذيين في شركة عائلة الرئيس ترامب، التي دشنت برجا جديدا في الإمارة بالشراكة مع شركة دار غلوبال لتطوير العقارات الفارهة: "تزدهر دبي، مثل العالم أجمع، في عالم صحي وآمن، وهذا ما يريده الرئيس ترامب"، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء.

وعند سؤال إريك عن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها أو خططت لها إدارة الرئيس ترامب على الاقتصاد العالمي ومنطقة الخليج تحديدا، قال إن الإمارات أقل تأثرا بالرسوم الجمركية نظرا لاقتصادها القائم على الخدمات ورأس المال المكثف. وأضاف: "بإمكانهم تجنب ذلك إلى حد بعيد، وأعتقد أن هذا مفيد لجزء كبير من دول الخليج".

برج ترامب في دبي

ويتكون برج ترامب في دبي 80 طابقا وسيستضيف فندقا فارها وشققا سكنية فاخرة وشقتن بنتهاوس على السطح. ويأتي تدشين البرج رسميا قبل أسابيع فقط من جولة الرئيس الأمريكي في منطقة الخليج والتي سيزور خلالها السعودية وقطر والإمارات، في عودة إلى المنطقة التي وثق معها علاقات خلال ولايته الأولى.

وأفادت "رويترز" الأسبوع الماضي نقلا عن مصادر بأن الزيارة قد تشهد الإعلان عن حزمة أسلحة للسعودية تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار. ويوجد الجزء الأكبر من أعمال مؤسسة ترامب في الولايات المتحدة، لكن لديها مصالح كبيرة في الخارج، بما في ذلك في السعودية والإمارات.