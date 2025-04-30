شكرا لقرائتكم خبر عن "البرش": الاحتلال يبيد النسل الفلسطينى وإغلاق المعابر زاد تدهور الوضع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور منير البرش لوسائل إعلام فلسطينية، أن إغلاق قوات الاحتلال للمعابر زاد حالة التدهور في القطاع، لا سيما المستشفيات، ونحن نواجه أزمة كبيرة جدا الأطفال والحوامل الأكثر تأثرا بها.

وتابع البرش، الاحتلال يبيد النسل الفلسطيني، فهو يمنع الماء والغذاء عن أبنائنا، وهناك أكثر من 40 ألف طفل في القطاع باتوا أيتاما، بجانب 100 طفل قتلو وهم ينتظرون فتح المعبر.

وأضاف المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة، هناك نحو مليون طفل في القطاع محرومون من المساعدات المنقذة للحياة، ومن نفقدهم جراء التبعات غير المباشرة للحرب أكثر ممن قتل بنيران الاحتلال.

وأشار إلى أن 20 مستشفى تعمل بشكل جزئى من أصل 38 في القطاع.



