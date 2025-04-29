شكرا لقرائتكم خبر عن "الوزراء السعودي": أمن المنطقة يتطلب الإسراع لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مجلس الوزراء السعودي أن أمن منطقة الشرق الأوسط يتطلب الإسراع في إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.



وأوضح وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري - في بيان أوردته وكالة أنباء السعودية (واس) - أن ذلك جاء خلال جلسة المجلس، اليوم /الثلاثاء/ في جدة، برئاسة ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث تناول مجمل مشاركات المملكة في الاجتماعات الإقليمية والدولية، وأبرز جهودها الداعمة للعمل الجماعي الهادف إلى معالجة التحديات الراهنة، وتحقيق الاستقرار والازدهار في جميع أنحاء العالم.



وأشار المجلس إلى استمرار جهود المملكة في تسريع وتيرة تعافي اقتصاد سوريا، مجددًا الدعوة للمؤسسات المالية الإقليمية والدولية إلى استئناف أعمالها وتوسيعها في سوريا، ودعم طموحات شعبه نحو مستقبل واعد من العيش الكريم.