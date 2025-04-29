شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع لجنة تحكيم جائزة التميز الإعلامي العربي بالجامعة العربية في مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية اجتماع لجنة تحكيم جائزة التميز الإعلامي العربي، يومي 5 و6 مايو بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.



وسيعقد هذا الاجتماع برئاسة دولة الكويت (الدولة الراعية للجائزة)، وبمشاركة ممثلي الدول الأعضاء باللجنة، وهي؛ مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، دولة فلسطين، دولة قطر، الجمهورية اللبنانية، جمهورية مصر العربية.



وفي هذا الإطار، صرح السفير احمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية، بأن هذه الدورة تعقد تحت شعار " الشباب العربي والإعلام الجديد"، تماشياً مع التطور الذي يشهده قطاع الاعلام، في ضوء انتشار الإعلام الرقمي، وتأثيره على قطاعات المجتمع ومختلف شرائحه العمرية، خاصة فئة الشباب، التي تًعد الفئة الأكثر تأثرًا واستخدامًا لوسائل التواصل الاجتماعي.



وذكر السفير خطابي بأن جائزة التميز الإعلامي العربي تم اطلاقها في 2015 بموجب قرار مجلس وزراء الإعلام العرب رقم (409) الصادر في دورته (46)، وتهدف إلى ابراز النماذج الإعلامية المتميزة في العالم العربي، وإسهاماتها في التعاطي مع القضايا التي تهم الأمة العربية، وتشمل الجائزة 4 فئات هي التلفزيونية، والاذاعية، والصحافية، والرقمية، مضيفًا بأن الجائزة قد شهدت تطورًا نوعيًا في الآونه الأخيرة، إذ تم تكريس دلالاتها التحفيزية وتوسيع وتنويع مجالاتها لتشمل مزيدًا من روافد العمل الإعلامي.



كما أعلن رئيس قطاع الإعلام والاتصال أن عدد التشريحات التي تلقتها الأمانة العامة حتى تاريخه، تجاوز الـ 140 عملاً في مختلف فئات الجائزة، ومن المقرر ان يقوم أعضاء اللجنة خلال هذا الاجتماع بدراسة الترشيحات المقدمة من الدول الأعضاء والمنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية ذات صفة مراقب لدى مجلس وزراء الإعلام العرب، وتقييم مدى توافقها مع الشروط والمعايير المنصوص عليها في النظام الأساسي للجائزة -الذي يحدد شروط وآليات المشاركة -، وذلك مع مراعاة مبادئ الشفافية والحيادية والنزاهة، واحترام المقومات السيادية والوطنية للدول الأعضاء.