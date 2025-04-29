الخليج اليوم .. فرقاطة أوروبية تؤمّن سفينة تجارية بنجاح في البحر الأحمر

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت المهمة العسكرية الأوروبية "أسبيدس" (EUNAVFOR ASPIDES)، الاثنين، أن فرقاطة إيطالية نفذت بنجاح مهمة مرافقة قريبة لسفينة تجارية في البحر الأحمر، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز أمن الملاحة وحماية خطوط التجارة العالمية في المنطقة.

وقالت القوة الأوروبية في بيان إن الفرقاطة "ITS Federico Martinengo" أكملت مهمتها دون تسجيل أي حوادث، مؤكدة أن مهمة "أسبيدس" تقتصر على الأنشطة الدفاعية، وتهدف إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي وضمان سلامة البحّارة والممرات البحرية الحيوية.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي أطلق مهمة "أسبيدس" في 19 فبراير (شباط) 2024 في أعقاب تصاعد هجمات الحوثيين على السفن التجارية في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن وشمال غرب المحيط الهندي، ويقع مقر العملية في مدينة لاريسا اليونانية.

ويتكون أسطولها البحري من سفن وفرقاطات حربية وطاقم بحري من 21 دولة أوروبية، وتعد مهمتها دفاعية فقط، حيث يحق لها إطلاق النار للدفاع عن السفن التجارية أو الدفاع عن نفسها؛ لكن لا يمكنها ضرب أهداف برية تابعة لجماعة الحوثيين في شمال اليمن.