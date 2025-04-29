شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 6 فلسطينيين بينهم طفل في قصف إسرائيلي على جباليا والنصيرات بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 6 فلسطينيين، من بينهم طفل، اليوم /الثلاثاء/، في قصف الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في جباليا والنصيرات بقطاع غزة.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية قولها إن 4 مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون جراء قصف طيران الاحتلال لمصنع شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

وأضافت المصادر أن طواقم الإسعاف تمكنت من انتشال جثمان شهيد قرب المصنع المستهدف، ولم تنجح في انتشال جثامين 3 آخرين بعد قيام طائرة "كواد كوبتر" النار تجاههم.



كما استشهد مواطن وطفل بعد قصف الاحتلال أبراج عين جالوت بمخيم النصيرات وسط القطاع.

وفي السياق، دمر الطيران الحربي الإسرائيلي ثلاثة منازل في منطقة قيزان النجار وحي المنارة جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما قصفت مدفعية الاحتلال شرق بلدة القرارة شمال شرق المدينة.



وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 52 ألفا و365 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023، وبلغت حصيلة الإصابات 117 ألفا و905 جرحى، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.